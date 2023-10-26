Москва, 26 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Силами ПВО России за сутки были перехвачены шесть снарядов HIMARS И GLSDB, а также уничтожены 27 украинских беспилотников, сообщил 26 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB», — рассказал он.

Также Конашенков уточнил, что 27 украинских беспилотников были уничтожены в районах населённых пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области.

Днём ранее, 25 октября, официальный представитель Минобороны информировал, что силами российской ПВО за сутки были сбиты два самолёта МиГ-29, штурмовик СУ-25 и учебно-боевой самолёт Л-39 Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Также российское военное ведомство сообщало о двух сбитых американских ракетах ATACMS, стоящих на вооружении ВСУ.

22 октября сообщалось, что в результате обстрела Донецка благодаря работе российской системы противовоздушной обороныудалось получить практически целый трофейный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS.