Вашингтон, 27 октября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Переговоры под руководством Катара по освобождению израильских пленных достигли значительного прогресса, но ещё есть проблемы. Об этом 27 октября сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Переговоры идут очень хорошо. У нас имеется прогресс. Ещё есть проблемы, но переговоры продолжаются, и мы сохраняем надежду», — привёл телеканал слова источника.

Отмечается, что несмотря на то, что достигнут значительный прогресс, Израиль не будет долго откладывать наземную операцию.

Как сообщало ИА Регнум, представители Катара — посредники в переговорах ХАМАС и Израиля — призвали палестинскую группировку ускорить темпы освобождения израильских заложников, в числе которых женщины и дети.

По оценке американских чиновников — источников The New York Times, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа почти неизбежна, если только палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников и не разоружится. По его словам, если бы боевики ХАМАС вышли из укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались, то война была бы закончена, но они этого не сделают, отметил он, добавив, что армии Израиля придётся провести наземную операцию в Газе.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.