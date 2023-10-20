Вашингтон, 20 октября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Израиль вносит изменения свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под давлением со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом в четверг, 19 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», — говорится в материале издания.

Отмечается, что внесение изменений в планы израильского военного командования относительно возможного проведения наземной операции в секторе Газа может привести к затягиванию конфликта. Также корректировки вносятся с целью «ограничения» потенциальных жертв среди мирного населения палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября министр экономики и промышленности Израиля Ник Баркат в интервью телеканалу ABC заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила одобрение на проведение наземной операции в секторе Газа. Он уточнил, что вооружённые силы начнут действовать, когда будут к этому готовы.