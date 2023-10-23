Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Наземная операция армии Израиля в секторе Газа почти неизбежна, если только палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников и не разоружится. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус в эфире австралийской радиостанции ABC.

JINI/Global Look Press

Он отметил, что наземная операция Армии обороны Израиля в Газе «практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей».

По его словам, целью израильских военных является лишение ХАМАС военного потенциала.

Если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают, отметил он, добавив, что армии Израиля «придётся провести наземную операцию» в Газе.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа.

Уточняется, что удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.