Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о проведении в секторе Газа наземной операции по предложенному военными плану. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Израиле.

Avi Ohayon Israel Gpo/Global Look Press Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху

По мнению собеседников издания, Нетаньяху не хочет давать добро на операцию без единодушного согласия чрезвычайного правительства. Он теряет доверие общества, поэтому опасается обвинений в случае провала операции.

Между Нетаньяху и военными сложилась взаимная подозрительность, говорится в статье. Она дошла до того, что командованию армии запретили приходить на заседания с записывающими устройствами. Вероятно, так политические власти пытаются воспрепятствовать расследованию, которое может начаться после завершения военных действий.

Источники отмечают, что Нетаньяху хочет добиться освобождения всех заложников и вместе с тем уничтожить ХАМАС, но между этими целями найти баланс довольно сложно.

Вечером 26 октября министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что спасение заложников не входит в число целей ЦАХАЛ. Это заявление стало первым публичным проявлением разногласий между премьером и военными. Разногласия есть и в том, когда и как начинать вторжение. Например, нужна ли одна масштабная операция или серия мелких, стоит ли развязывать в Газе городские бои.

При этом 80% израильтян считают, что Нетаньяху следует привлечь к ответственности за нападение боевиков ХАМАС на страну 7 октября. Таковы результаты опроса, который газета Maariv провела через две недели после атаки.

Как сообщало ИА Регнум, глава израильского Генштаба Герци Халеви 24 октября заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, но ждёт решения о её начале на политическом уровне.

Американский портал Axios сообщил 25 октября, что Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, так как скептически оценивает планы ЦАХАЛ. Президент США Джо Байден при этом намерен выиграть время для Нетаньяху. В Белом доме, отмечает издание, опасаются длительной кровавой битвы с тысячами жертв, которая может последовать за быстрой атакой на Газу, и того, что ХАМАС в результате не будет уничтожен.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, Израилю следует предложить лидерам ХАМАС прямые переговоры и тем самым загнать радикалов в ловушку. В прямой конфронтации их не победить, а отказ радикалов от диалога представит их в невыгодном свете, им придётся признать еврейское государство, уверен Риттер.