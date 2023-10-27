Вашингтон, 27 октября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС невозможно победить в прямой конфронтации. Предложив радикалам прямые переговоры, Израиль загонит ХАМАС в ловушку, поскольку отказ от диалога представит его в невыгодном свете, придётся признать еврейское государство. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

По его мнению, Израиль может закончить войну уже сегодня. Эксперт предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху прекратить бомбардировки, призвать ХАМАС к немедленному прекращению огня и открыть доступ всем гуманитарным грузам в мире.

«Предстаньте как спаситель палестинского народа, а затем скажите, что вы готовы сесть с ХАМАС за стол переговоров, чтобы поговорить о заложниках и заключённых», — посоветовал израильскому политику Риттер.

Отставной разведчик настаивает на прямых переговорах, без посредников. Это вынудит ХАМАС признать Израиль, добавил он.

На данный момент Тель-Авив проигрывает войну, мировое сообщество впервые поддерживает Палестину. На это повлияло то, что все действия Израиля совпадают с изначальными планами ХАМАС.

ХАМАС нельзя победить путём истребления, потому что идеология движения основана на понятии сопротивления, заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь напомнил, что ХАМАС уже на третий день конфликта заявил о готовности идти на переговоры, так как выполнил свою задачу — сорвал переговоры Израиля с Саудовской Аравией. Израильтяне на переговоры не пойдут, они не станут никого слушать, никто не сможет стать посредником, отметил эксперт.

Выступающие посредниками в переговорах ХАМАС и Израиля представители Катара призвали палестинскую группировку ускорить темпы освобождения израильских заложников, в числе которых женщины и дети. ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 220 человек. Согласно информации посольства РФ в Израиле, среди них есть по меньшей мере три гражданина России, имеющие также гражданство Израиля.