Названа причина визита представителей ХАМАС в Москву
Востоковед Зелтынь: представители ХАМАС надеются добиться поддержки России
Москва, 26 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Не исключено, что Москва сама пригласила представителей движения ХАМАС в столицу РФ для того, чтобы попробовать договориться об освобождении заложников, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Об этом он заявил 26 октября корреспонденту ИА Регнум.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила визит представителей ХАМАС в Москву.
Как полагает Зелтынь, не исключено, что и ХАМАС хочет добиться поддержки со стороны России.
«Впрочем, я не исключаю того, что Москва сама пригласила представителей ХАМАС, потому что РФ заявила о том, что готова выступить посредником в этом конфликте. Кроме того, есть необходимость разговаривать об освобождении заложников. Катарцы ведут этот процесс, но у них не всё получается. Я предполагаю, что Москва хочет пообщаться с представителями ХАМАС и, может быть, попрессовать их на предмет того, что заложников надо бы отпустить», — сказал Зелтынь.
К сожалению, как полагает эксперт, в настоящее время у России не получится качественно повлиять на ситуацию вокруг сектора Газа, хотя она и может внести свою лепту в процесс урегулирования. Об этом свидетельствует поведение Израиля, который занял жёсткую позицию и заручился поддержкой США и ЕС. Кроме того, отношения между Москвой и Тель-Авивом остаются достаточно напряжёнными.
«Израиль не будет слушать никого из тех, кто его не поддерживает напрямую. А потому едва ли кто-то сейчас в состоянии остановить Израиль. Хотя они пока не начинают наземную операцию, потому что американцы их достаточно сильно тормозят», — сказал Зелтынь.
Также он напомнил, что ХАМАС уже на третий день конфликта заявил о готовности идти на переговоры, так как выполнил свою задачу — сорвал переговоры Израиля с Саудовской Аравией.
«Но израильтяне переговоров не ведут и на переговоры не пойдут. И не станут слушать никого. Никто не сможет стать посредником», — уверен Зелтынь.
Ранее ИА Регнум сообщало, что на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуации россиян из сектора Газа.
До этого проект российской резолюции, призывавшей к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, не приняли в Совете Безопасности ООН.
В тот же день, 25 октября, российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Этот документ осуждал нападение ХАМАС на Израиль, но не призывал к прекращению огня.