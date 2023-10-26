Москва, 26 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Не исключено, что Москва сама пригласила представителей движения ХАМАС в столицу РФ для того, чтобы попробовать договориться об освобождении заложников, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Об этом он заявил 26 октября корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила визит представителей ХАМАС в Москву.

Как полагает Зелтынь, не исключено, что и ХАМАС хочет добиться поддержки со стороны России.

«Впрочем, я не исключаю того, что Москва сама пригласила представителей ХАМАС, потому что РФ заявила о том, что готова выступить посредником в этом конфликте. Кроме того, есть необходимость разговаривать об освобождении заложников. Катарцы ведут этот процесс, но у них не всё получается. Я предполагаю, что Москва хочет пообщаться с представителями ХАМАС и, может быть, попрессовать их на предмет того, что заложников надо бы отпустить», — сказал Зелтынь.

К сожалению, как полагает эксперт, в настоящее время у России не получится качественно повлиять на ситуацию вокруг сектора Газа, хотя она и может внести свою лепту в процесс урегулирования. Об этом свидетельствует поведение Израиля, который занял жёсткую позицию и заручился поддержкой США и ЕС. Кроме того, отношения между Москвой и Тель-Авивом остаются достаточно напряжёнными.

«Израиль не будет слушать никого из тех, кто его не поддерживает напрямую. А потому едва ли кто-то сейчас в состоянии остановить Израиль. Хотя они пока не начинают наземную операцию, потому что американцы их достаточно сильно тормозят», — сказал Зелтынь.

Также он напомнил, что ХАМАС уже на третий день конфликта заявил о готовности идти на переговоры, так как выполнил свою задачу — сорвал переговоры Израиля с Саудовской Аравией.

«Но израильтяне переговоров не ведут и на переговоры не пойдут. И не станут слушать никого. Никто не сможет стать посредником», — уверен Зелтынь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуации россиян из сектора Газа.

До этого проект российской резолюции, призывавшей к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, не приняли в Совете Безопасности ООН.

В тот же день, 25 октября, российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Этот документ осуждал нападение ХАМАС на Израиль, но не призывал к прекращению огня.