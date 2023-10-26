Рамалла , 26 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Армия Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа, заявил журналистам 26 октября постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши.

ALAA BADARNEH/EPA/TASS

«Израиль использовал белый фосфор во время своих ударов по Газе, что также было установлено Human Rights Watch», — цитирует дипломата «РИА Новости».

В Human Rights Watch ранее заявили, что израильская армия при обстрелах Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещённые конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Также о применении Израилем белого фосфора заявляли в МИД Палестины.

С такими же заявлениями со ссылкой на осведомлённые источники выступали и СМИ Ливана. По этим данным, боеприпасы с белым фосфором использовались Израилем в ходе обстрела приграничных районов на юге Ливана. Удары были нанесены преимущественно по населённым пунктам, есть пострадавшие, отмечалось в сообщениях.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что в организации по своим каналам не получали сообщений о применении таких боеприпасов. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также отметил, что у Вашингтона нет доказательств использования Израилем белого фосфора. Представители израильской армии в свою очередь заявляли, что для поражения объектов на территории сектора Газа используется «самое лёгкое и точное оружие».

Как сообщало ИА Регнум ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН осудила нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и, кроме того, освободить всех заложников.

25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.