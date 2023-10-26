Рамалла , 26 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Порядка 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает палестинское движение ХАМАС в своём Telegram-канале.

Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что число израильских заложников, убитых в секторе Газа в результате массовых убийств и бомбардировок Израиля, достигло примерно 50 человек.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что армия Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа.

В Human Rights Watch ранее заявили, что израильская армия при обстрелах Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещённые конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Также о применении Израилем белого фосфора заявляли в МИД Палестины.

С такими же заявлениями со ссылкой на осведомлённые источники выступали и СМИ Ливана. По этим данным, боеприпасы с белым фосфором использовались Израилем в ходе обстрела приграничных районов на юге Ливана. Удары были нанесены преимущественно по населённым пунктам, есть пострадавшие, отмечалось в сообщениях.

Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН осудила нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и, кроме того, освободить всех заложников.

На встрече с лидерами религиозных конфессий России 25 октября президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.