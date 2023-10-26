Анкара, 26 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Атаки Израиля в секторе Газа давно перестали быть самообороной и перешли в резню, заявил 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Mohammad Abu Elsebah/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Атаки на Газу уже давно превратились из самообороны в открытую жестокость, зверство, резню и варварство», — цитирует его ТАСС.

Те, кто рассуждает о правах и свободах человека, уже 19 дней игнорируют право на жизнь угнетённого населения сектора Газа, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 20 октября в своём обращении обвинил Запад в поощрении безумия, которое угрожает Ближнему Востоку, а Израиль — в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки.

Он отметил, что израильские военные бомбят в секторе Газа школы, больницы, мечети и церкви, и призвал Тель-Авив не расширять атаки на мирное население. К государствам и международным организациям турецкий лидер обратился с призывом поддержать инициативы, которые позволят прекратить боевые действия в Газе.