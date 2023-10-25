Херсон, 25 октября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ нескольких сёл на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 25 октября сообщил источник ИА Регнум.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так, 24 октября ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на село Правые Солонцы. В результате осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1946 года рождения.

Кроме того, четыре женщины получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ населённых пунктов Казачьи Лагеря и Костогрызово.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о крупной ракетной атаке ВСУ на Крым и Приазовье. По его данным, украинские военные выпустили не менее 10–15 снарядов, по которым отработали российские системы противовоздушной обороны.

18 октября ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области. Здание медучреждения пострадало при обстреле украинской армией города Алёшки, сгорели восемь машин скорой помощи. В посёлке Новая Маячка сгорело здание сельской амбулатории. За несколько дней до этого глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко сообщил об увеличении интенсивности обстрелов Алёшек со стороны ВСУ, в том числе кассетными боеприпасами.