Москва, 26 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 26 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В районе населённого пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что около Серебрянки и Новомихайловки в ДНР поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Кроме того, он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128 районах.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что силами противовоздушной обороны России за сутки были перехвачены шесть снарядов HIMARS И GLSDB, а также уничтожены 27 украинских беспилотников.

Днём ранее, 25 октября, официальный представитель Минобороны информировал, что силами российской ПВО за сутки были сбиты два самолёта МиГ-29, штурмовик СУ-25 и учебно-боевой самолёт Л-39 ВСУ.