Москва, 26 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 295 военных, также российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку Dana чешского производства, сообщили в Минобороны РФ 26 октября.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Васюковка Донецкой Народной Республики», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска на данном направлении в минувшие сутки уничтожили 11 единиц техники противника, в том числе танк, пять боевых бронированных машин, артиллерийскую систему М777, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку Dana чешского производства, добавили в Минобороны.

Накануне, 25 октября, в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 500 военных. Было отражено пять атак штурмовых групп противника и уничтожено несколько единиц техники, в том числе танк и три боевые бронированные машины.

26 октября в министерстве также рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области и нанесении поражения четырём бригадам противника под Угледаром. Кроме того, средства ПВО России перехватили 6 снарядов HIMARS и GLSDB, а также 27 беспилотников ВСУ.