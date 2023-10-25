РФ и КНР наложили вето на резолюцию США по ситуации на Ближнем Востоке
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по ситуации в Израиле и Газе
Вашингтон, 25 октября, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН 25 октября наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Документ также не поддержали представители ОАЭ, воздержались от голосования две страны, за резолюцию США проголосовали десять государств.
Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нём нет призыва к прекращению огня, но признаётся право стран на самозащиту.
Также в резолюции говорится о необходимости освобождения заложников и соблюдения международного гуманитарного права, в том числе защиты гражданского населения.
Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, так как в документе нет призыва к прекращению огня. Москва подготовила альтернативный проект, добавил дипломат.
В новом проекте резолюции РФ по Ближнему Востоку содержится призыв к немедленному прекращению огня, осуждается нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям в Газе. Также содержится призыв немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора, организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры, а также призыв к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.