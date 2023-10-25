Вашингтон, 25 октября, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН 25 октября наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Документ также не поддержали представители ОАЭ, воздержались от голосования две страны, за резолюцию США проголосовали десять государств.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нём нет призыва к прекращению огня, но признаётся право стран на самозащиту.

Также в резолюции говорится о необходимости освобождения заложников и соблюдения международного гуманитарного права, в том числе защиты гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, так как в документе нет призыва к прекращению огня. Москва подготовила альтернативный проект, добавил дипломат.

В новом проекте резолюции РФ по Ближнему Востоку содержится призыв к немедленному прекращению огня, осуждается нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям в Газе. Также содержится призыв немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора, организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры, а также призыв к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.