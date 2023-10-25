Вашингтон, 25 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке не приняли в Совете Безопасности ООН. Кроме призыва к немедленному прекращению огня, в документе учитывались элементы не принятого на прошлой неделе проекта Бразилии.

Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе голосования российскую резолюцию поддержали четыре страны — Китай, Россия, Гана, ОАЭ. Две были против — США и Великобритания. Воздержались представители девяти государств. Таким образом, проект не смог набрать необходимых девять из 15 голосов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что члены СБ не осмелились проявить стратегическую мудрость, и выразил сожаление в связи с непринятием резолюции.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября в Совбезе ООН прошло голосование по первому проекту российской резолюции по Израилю и Газе. В тексте говорилось, что СБ «призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также осуждались насилие в отношении мирных граждан и «все акты терроризма».

Тогда резолюцию одобрили пять стран. Ещё четыре члена СБ ООН проголосовали против, а шесть — воздержались. В результате документ не приняли.

Позже резолюцию подготовила Бразилия, но и она была отклонена членами Совбеза ООН.

Российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН 25 октября наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Документ также не поддержали представители ОАЭ.