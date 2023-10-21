Донецк, 22 октября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка благодаря работе российской системы противовоздушной обороны удалось получить практический целый трофейный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 21 октября сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

По информации источника, подбитый снаряд упал в Буденновском районе Донецка. Согласно результатам предварительного осмотра, большая часть электроники сохранилась. Отмечается, что ранее очень редко удавалось получить подобные трофеи.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк Донецкой Народной Республики, применив кассетные боеприпасы. В результате пострадали как минимум два человека, сгорела машина скорой помощи, пострадали несколько частных автомобилей.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о четырёх ударах по Донецку. Под обстрел попали Калининский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города.