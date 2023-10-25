Москва, 25 октября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Силами российской ПВО за сутки были сбиты два самолёта МиГ-29, штурмовик СУ-25 и учебно-боевой самолёт Л-39 Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 25 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Капустин/РИА Новости

По его словам, самолёты были уничтожены в районах населённых пунктов Красноармейск Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области.

Днём ранее, 24 октября, Конашенков информировал, что российские военные в районах города Красноармейска ДНР и Канатово Кировоградской области сбили два самолёта МиГ-29 ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолёт Л-39 Воздушных сил Украины.

22 октября представитель российского военного ведомства уточнял, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Украинские самолёты ликвидировали в районах населённых пунктов Благодатное, Лозовое в Днепропетровской области, а также Чугуев в Харьковской области. Кроме того, украинский штурмовик сбили северо-западнее Донецка.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» рассказал, что ВС России получили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые сбили 24 украинских самолёта за пять дней.