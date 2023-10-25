Москва, 25 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали за сутки на донецком направлении более 500 украинских военных, сообщил 25 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Danil Shamkin/ZUMA Press/Global Look Press

По его словам, российские военные на указанном направлении отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка ДНР.

В районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Богдановка было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ.

«Общие потери противника за сутки составили более 500 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он на брифинге.

Кроме того, ВС России уничтожили танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 октября советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что подразделениям ВС России удалось занять одну из ключевых высот под Донецком. Ситуация для боевиков ВСУ на донецком направлении усложняется. Киев спешно пытается перебросить на этот фронт резервы, добавил он.

ВС России установили российский флаг над терриконом в Авдеевке Донецкой Народной Республики, за который несколько недель шли интенсивные бои.