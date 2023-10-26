Минск, 26 октября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу Запада. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», которая проходит в Минске.

Известия/ Павел Волков Сергей Лавров

«Геополитический расклад продолжает меняться не в пользу исторического коллективного, как бы его ни назвать, Запада», — сказал Лавров.

Он отметил, что это начинают признавать представители западных элит, которые заговорили о конце эпохи после холодной войны.

Как передавало ИА Регнум, Лавров указал на то, что мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нужно добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Всё большее число стран мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, образ жизни, культуру, традиции.

Президент России Владимир Путин 4 октября подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.

Также глава государства 20 сентября отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.

В апреле Путин заявил, что тренд на многополярный мир будет только усиливаться. По словам российского лидера, тенденция неизбежна, а те, кто попытается ей препятствовать, проиграют.