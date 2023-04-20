Москва, 20 апреля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Тренд многополярного мира будет только усиливаться. Об этом 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Те, кто этому препятствует, проиграют», — уточнил глава государства, добавив, что это абсолютно очевидный факт.

По словам президента, тенденция в мире к многополярности неизбежна. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заметил российский лидер.

«Как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные чиновники и политики начинают признавать необратимый процесс формирования многополярного мира. По словам дипломата, данную истину, пусть и «сквозь зубы», начинают признавать некоторые политики на Западе. Об окончании западной гегемонии неоднократно рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон, отметил Лавров. По мнению главы МИД, укрепление многополярности является «магистральной тенденцией» в развитии и становлении нового современного миропорядка.