Москва, 10 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

По слова главы российского внешнеполитического ведомства, нужно добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Всё большее число стран мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, образ жизни, культуру, традиции.

«Они не желают жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать и между собой, и с остальным миром — только на равных и к обоюдной выгоде, в рамках объективно формирующейся многополярной архитектуры», — отметил он.

Лавров указал на то, что именно такой настрой преобладал на встречах в верхах «Двадцатки», БРИКС и Восточно-Азиатского саммита. Усилия по реформе ООН, которые должны быть нацелены на утверждение верховенства международного права, должны привлекать потенциал объединений нового типа, которые отражали бы интересы Глобального Юга, уточнил дипломат.

«Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, СЕЛАК, ЛАГ, ССАГПЗ и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, китайского проекта «Один пояс, один путь», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что ответственность за текущий кризис в международных отношениях лежит на западном меньшинстве, которое проводит «узкокорыстную, агрессивную» линию. По его словам, растут риски глобального конфликта, но есть выход из сложившегося положения.

«Для начала всем необходимо осознать ответственность за судьбы мира — в историческом контексте, а не с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах», — отметил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова внести огромный вклад в новое мироустройство, но эту готовность к взаимодействию некоторые превратно поняли как покорность. Как отметил российский лидер, около 20 лет назад Россия только выходила на новый этап развития, восстанавливаясь после распада СССР и включаясь в строительство нового справедливого мироустройства. Тогда, подчеркнул Путин, Россия была способна внести в него огромный вклад, но это было понято неверно. Путин подчеркнул, что многообразность мира невозможно подчинить одной схеме пусть даже мощного западного мира, веками ведущего колониальную политику.

На заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля глава государства подчеркнул, что тренд на многополярный мир будет только усиливаться. По словам российского лидера, тенденция неизбежна, а те, кто попытается ей препятствовать, проиграют.

Путин 20 сентября отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение —стратегический вектор всей мировой политики.

Во время открытия конференции «Россия — Латинская Америка» 29 сентября глава государства сравнил Россию и Латинскую Америку и отметил, что страна стремится к многополярному мироустройству. Как подчеркнул Путин, прибытие латиноамериканской стороны на мероприятие само по себе означает стремление развивать партнёрство, и Россия в свою очередь готова к сотрудничеству.

В ходе пленарной сессии «Разговор на равных» 4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.