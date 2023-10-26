Москва, 26 октября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН 25 октября, однозначно дал понять, что Россия не возобновит диалог, пока НАТО проводит политику сдерживания.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

По словам дипломата, Вашингтон и коллективный Брюссель проявляют откровенную враждебность, в разных частях мира в последние годы Запад грубо нарушает «основополагающий принцип неделимости безопасности».

«Пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики «сдерживания» России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал», — сказал Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, для того, чтобы Россия и США могли начать диалог о стратегической стабильности, нужно взаимное доверие, которое укрепляют целым комплексом действий, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

В июне 2023 года в Белом доме заявили о готовности США к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

В статье британского издания The Telegraph говорится, что влияние президента России Владимира Путина на мировой арене бесит президента США Джо Байдена. Россия и Китай создают коалицию, а Индия отказалась выступать против Путина, Запад проиграл борьбу за Глобальный Юг, отметили авторы.