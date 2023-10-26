МИД: диалога не будет до тех пор, пока НАТО не откажется от сдерживания РФ
МИД РФ: диалог с Западом отсутствует, пока он ведёт политику сдерживания России
Москва, 26 октября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН 25 октября, однозначно дал понять, что Россия не возобновит диалог, пока НАТО проводит политику сдерживания.
По словам дипломата, Вашингтон и коллективный Брюссель проявляют откровенную враждебность, в разных частях мира в последние годы Запад грубо нарушает «основополагающий принцип неделимости безопасности».
«Пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики «сдерживания» России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал», — сказал Белоусов.
Как сообщало ИА Регнум, для того, чтобы Россия и США могли начать диалог о стратегической стабильности, нужно взаимное доверие, которое укрепляют целым комплексом действий, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.
В июне 2023 года в Белом доме заявили о готовности США к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.
В статье британского издания The Telegraph говорится, что влияние президента России Владимира Путина на мировой арене бесит президента США Джо Байдена. Россия и Китай создают коалицию, а Индия отказалась выступать против Путина, Запад проиграл борьбу за Глобальный Юг, отметили авторы.