Москва, 21 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на американское посольство в Москве.

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«Мы готовы вступить в эти обсуждения, о чём сообщили российским официальным лицам», — заявили в диппредставительстве.

По данным ведомства, США намерены привлечь Россию к разработке новых рамок контроля над вооружениями.

В материале также отмечается, что российская сторона пока не отреагировала на это предложение. Однако в МИД России подтвердили, что идеи США по различным каналам доводятся до Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о решении приостановить участие в ДСНВ. Это решение Россия приняла в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В июне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов к переговорам по контролю над вооружениями и к дальнейшему соблюдению количественных ограничений, прописанных в ДСНВ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил 3 августа, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ. По его словам, американская сторона нелегитимно вывела из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить эту проблему проигнорировала. При этом в Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

Говоря о договорённостях по ядерному оружию, глава МИД России Сергей Лавров в июне отметил, что ядерной войны никто не хочет, но что тем не менее не зря создавали систему противовесов.