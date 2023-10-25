Москва, 25 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Для того чтобы Россия и США могли начать диалог о стратегической стабильности, нужно взаимное доверие, которое укрепляют целым комплексом действий, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Вашингтон предложил Москве возобновить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, но «в отрыве от всего происходящего», к чему РФ не готова.

Как полагает Ткаченко, одна из причин такого поведения США — это начавшийся демонтаж последнего из элементов конструкции ядерного сдерживания — Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это очень важный документ, который гарантировал, что гонка вооружений не выйдет из-под контроля.

«Кроме того, интерес Москвы состоит в том, чтобы не было, как у Жванецкого: «здесь играем, а здесь не играем», — сказал Ткаченко. — Для того чтобы стратегический диалог решал задачи, ради которых он ведётся, нужно доверие. А меры по укреплению доверия включают в себя целый комплекс действий, например регулярный обмен делегациями, выдачу виз. Тут же и договор об открытом небе и регулярные встречи российского посла не только с профильным заместителем госсекретаря, но и, может быть, с самим государственным секретарём, с людьми в Конгрессе».

Ткаченко поддержал точку зрения Рябкова, который дал понять, что для РФ неприемлем вариант, когда американцы сами определяют, о чём они разговаривают с Москвой, а Россия просто ждёт, встав «по стойке смирно».

Кроме того, для РФ предложение о переговорах по стратегической стабильности вторично по отношению к более важным задачам, которые стоят в повестке дня российской дипломатии: специальная военная операция и взаимодействие в рамках многосторонних институтов (ООН и G20).

Ткаченко считает, что в ответ на американские предложения Россия выступит с неким встречным проектом, который будет включать в себя не только стратегический диалог, но и ещё какие-то вещи.

«Может быть, мы увяжем это с визовым вопросом, может быть, с возобновлением диалога по кибербезопасности. Поскольку мы почувствовали интерес США к сотрудничеству, то попытаемся извлечь какую-то выгоду», — подытожил Ткаченко.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев обратил внимание на то, что России нужна целостная нормализация ситуации, а не раздельное обсуждение некоторых вопросов. По его мнению, предложение США свидетельствует о снижении градуса пропагандистской агрессивности, хотя Вашингтон и хочет обсуждать вопросы стратегической стабильности в отрыве от других.

«Это их политика. Они полагают, что можно и вести переговоры, и продолжать какие-то военные действия. Вспомните, что Никсон и Брежнев начали разрядку, когда ещё продолжалась вьетнамская война и усиливались бомбардировки Ханоя. Тогда эскалация достигла максимума», — сказал Межуев.

Однако позиция России состоит в отказе от таких шагов — речь может идти только о целостной нормализации, которая включала бы безопасность границ России, завершение украинского конфликта в приемлемом для всех сторон варианте и общие вопросы, например о санкциях.

«Но рассматривать только один аспект РФ считает для себя неприемлемым. Другое дело, что переговорный процесс будет постепенно начинаться ещё до завершения военных действий на Украине, — подчеркнул Межуев. — Разблокировка переговоров произойдёт. Россия будет требовать, чтобы ей были даны какие-то гарантии безопасности: чтобы Украина не вступила в НАТО, чтобы сохранила нейтральный статус, чтобы были прекращены обстрелы российских территорий, в том числе и новых. И, может быть, будет поднят вопрос о смене украинского руководства, тем более что американцы настаивают на проведении выборов на Украине».

Подытоживая сказанное, Межуев предположил, что уже в начале следующего года Россия и США выйдут на какой-то переговорный трек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Рябкова, предложения США поступили в письменной, но неофициальной форме. Как подчеркнул дипломат, в них нет новизны и они содержат уже известную, сведённую воедино позицию. Рябков констатировал, что Вашингтон предлагает поставить на систематическую основу ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причём делать это в отрыве от всего происходящего.

До этого появилась информация о том, что США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

В июне 2023 года в Белом доме заявили о готовности США к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

Совет Федерации 25 октября единогласно одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Вашингтон за 23 года так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность.