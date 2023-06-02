Вашингтон, 2 июня, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В Белом доме заявили о готовности к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Об этом заявил в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ядерный арсенал в мире

«Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, в формате «пятёрки лидеров», — сказал он.

Также в Белом доме подчеркнули, что не считают необходимым увеличивать число ядерных боезарядов для сдерживания потенциального противника. Помимо этого, Салливан выразил намерение продолжать уведомлять Россию о пусках баллистических ракет и учениях стратегических сил. Сообщается также и о готовности дальнейшего соблюдения количественных ограничений, указанных в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в случае, если российская сторона также к этому готова.

«Мы готовы придерживаться ключевых ограничений, если Россия также готова», — заявил Салливан.

Белый дом выразил уверенность, что ни Соединённые Штаты, ни Россия не заинтересованы в соревновании в сфере ядерного вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает участие страны из-за политики США.

В свою очередь, Госдеп заявил, что Москва всё же обязана выполнять условия соглашения, поскольку якобы именно она «некорректно» заявила о своём решении. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США. В Кремле сложившуюся ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

Перед выступлением Салливана агентство Reuters сообщило о намерении Вашингтона предложить продолжение соблюдения правил ДСНВ до 2026 года, если Россия согласится также им следовать. Источник агентства сообщил, что Салливан может обозначить открытость Вашингтона в вопросе возобновления переговоров с Москвой, включая возможные новые условия соглашения.