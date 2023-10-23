Москва, 23 октября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене бесит президента США Джо Байдена. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Jonathan Ernst — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

В статье говорится, что на фоне проведения глобального саммита друзей и партнеров американский президент «с раздражением» обратился к нации, чтобы призвать граждан США продолжать бороться за лидерство страны.

Несмотря на это, по мнению автора текста, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, так как антиколониальные настроения сегодня во всём мире становятся сильнее, считает журналист.

«Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указание Запада, а Индия отказалась выступать против Путина», — сообщает автор.

19 октября президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, является «разумной инвестицией», которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды.

Как передавало ИА Регнум, страны Глобального Юга после обострения конфликта на Ближнем Востоке по-новому взглянули на ценности, которые продвигает коллективный Запад во главе с США, и увидели в этом приверженность двойным стандартам. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Евгения Войко.