Вашингтон, 26 октября, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности всемирной организации не смог предотвратить дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, теперь это предстоит Генеральной Ассамблее.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Сожалеем, что Совет Безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Мы старались сделать всё, чтобы ему помочь. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной Ассамблеей», — сказал он.

Кроме того, Небензя выразил поддержку соответствующему проекту резолюции, предложенному Иорданией от имени арабской группы. Россия стала одним из соавторов документа. Российский дипломат призвал все государства-члены поддержать резолюцию.

В подготовленном арабскими странами документе говорится, что Генассамблея призывает к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов. Проектом предусматривается немедленная, длительная и беспрепятственная доставка в сектор Газа необходимых товаров и услуг. Также следует обеспечить доступ в Газу для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций. Группа арабских стран настаивает на отмене предписания Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.

Помимо этого, предусматривается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты гражданского населения Палестины в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября по запросу России, Никарагуа, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества была открыта десятая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Этому предшествовало применение США права вето по проекту резолюции по ближневосточной ситуации, включая палестинский вопрос.

В Совете Безопасности ООН 25 октября не приняли проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Кроме призыва к немедленному прекращению огня, в документе учитывались элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. В ходе голосования российскую резолюцию поддержали четыре страны — Китай, Россия, Гана, ОАЭ. Две были против — США и Великобритания. Воздержались представители девяти государств.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что члены СБ не осмелились проявить стратегическую мудрость, и выразил сожаление в связи с непринятием резолюции.