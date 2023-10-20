Москва, 20 октября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Десятая чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, которая была запрошена в том числе Россией, откроется 23 октября, сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН.

ТАСС/ Liu Guanguan/China News Service/VCG

«Председательству Совета Безопасности сообщили, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать формальное заседание 10-й чрезвычайной сессии ГА ООН в понедельник, 23 октября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это объявление последовало после применения США права вето по проекту резолюции по ближневосточной ситуации, включая палестинский вопрос. Проведение спецсессии запросили Россия, Никарагуа, а также Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября США наложили вето на проект резолюции Бразилии в Совбезе ООН по ситуации в секторе Газа. Россия от голосования по резолюции воздержалась, а США проголосовали против и заблокировали документ. Всего за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза.

В этот же день ранее Совет Безопасности ООН также отклонил обе поправки России к резолюции Бразилии по ситуации в Газе. Перед этим первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский отметил, что разработанный бразильскими представителями документ устраивает не всех, так как он не сбалансирован. В нём осуждению подвержены только действия ХАМАС и нет призыва к прекращению огня, что и хотела исправить российская сторона.

Постпред России при ООН Василий Небензя 18 октября назвал лицемерием голосование США по резолюции Бразилии в Совбезе. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон изначально не был заинтересован в этом документе.