Москва, 25 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Проведённая тренировка по управлению Вооружёнными силами России предполагала отработку задач по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил 25 октября министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Шойгу

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил Шойгу президенту Владимиру Путину перед началом учений.

Ранее в Кремле сообщили, что под руководством президента была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Перед началом учений Путин заслушал доклады Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Президент следил за тренировкой по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. В ходе учений были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева», также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года президент заявил, что укрепление и развитие армии остаётся безусловным приоритетом России, и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

18 октября Шойгу отметил, что с февраля 2022 года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. Дополнительный очаг напряжённости создали вступление в военный блок Финляндии и возможное вступление Швеции, не исключено, что НАТО разместит на территории этих стран военные базы, сказал министр. На восточном фланге НАТО регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией, в рамках которых отрабатывается применение ядерного оружия, подчеркнул Шойгу.

Условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а государственная политика страны в области ядерного сдерживания носит только оборонительный характер, подчёркивали ранее в Кремле и Минобороны.