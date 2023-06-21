Москва, 21 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Укрепление и развитие армии остаётся безусловным приоритетом России, и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады, заявил 21 июня на встрече с выпускниками военных высших учебных заведений в Москве президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерное оружие

Ядерная триада — ключевая гарантия военной безопасности России и глобальной стабильности, отметил президент. Арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил пополняются в строгом соответствии с намеченными планами, добавил он.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов», — заявил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в своём обращении к выпускникам военных учебных заведений президент также заявил, что российские солдаты и офицеры, достойные наследники героев Великой Отечественной войны, стойко сражаются в зоне СВО за правду и справедливость и ими гордится и поддерживает их вся страна.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу в своём обращении к выпускникам военных вузов отметил, что коллективный Запад в настоящее время развернул против России настоящую войну, вводя санкции, провоцируя в сопредельных России государствах беспорядки и военные конфликты, оказывая огромную военную поддержку киевскому режиму.

Сейчас решается судьба России и определяется её геополитическое будущее, сказал Шойгу, отметив, что ситуация требует от офицеров ВС России профессионализма, самоотдачи, готовности принимать решения и брать на себя ответственность.