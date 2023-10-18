Москва, 18 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. С февраля прошлого года численность войск усиления Североатлантического альянса (НАТО) в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. На сегодня она превышает 30 тысяч человек. Об этом 18 октября входе выступления на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Более половины из них ― военнослужащие Соединённых Штатов Америки», ― уточнил генерал армии.

Кроме того, по его словам, дополнительный очаг напряжённости создали вступление Финляндии в военный блок и проведение совместных мероприятий на территории Швеции. Также он не исключил, что в ближайшей перспективе на территории этих стран НАТО разместит свои военные базы.

Министр также подчеркнул, что на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией, в рамках которых отрабатывают применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Сергей Шойгу заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов.

Также министр обороны добавил, что вступление Финляндии, а в перспективе и Швеции в НАТО является серьёзным дестабилизирующим фактором. Он указал на опасность потенциального размещения в Финляндии ударных вооружений альянса, способных поражать критически важные объекты России.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности 15 августа указал на то, что Североатлантический альянс продолжает наращивать и модернизировать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления.