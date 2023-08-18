Москва, 19 августа, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Наличие ядерного оружия является в настоящее время единственной защитой от угроз безопасности России, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России напомнил, что условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а государственная политика страны в области ядерного сдерживания носит только оборонительный характер.

«Обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны. Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере», — сказал Лавров.

Министр отметил грубое нарушение принципа неделимости безопасности со стороны НАТО, а вынужденные ответные действия России Запад использовал как предлог перейти к противостоянию с использованием гибридного арсенала средств.

Россия в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны, в которой победителей быть не может. Она никогда не должна быть развязана, добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.

Тем временем, подчеркивал российский лидер, Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно расширялся и вплотную приблизился к её границам.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами «Ярс». Глава государства отметил, что власти страны будут продолжать снабжать армию передовой техникой и вооружением.