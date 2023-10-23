Будапешт, 23 октября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Своё мнение он выразил, выступая в венгерском Веспреме накануне годовщины антисоветского восстания 1956 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам министра, ЕС оказывает на Венгрию давление, лишь «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права».

«История повторяется. К счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй — в лучшем случае комедией… Москва была трагедией, Брюссель — просто плохо удавшаяся современная пародия. Если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем», — сказал Орбан.

Для Запада свобода означает «своего рода бегство», возможность изменить пол, национальность и идентичность, для венгров это равносильно «вырыванию сердца», подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине вызвала беспокойство у послов стран — союзников по НАТО в Будапеште.

Стороны встретились 17 октября в Пекине. Премьер-министр в ходе беседы подчеркнул, что Венгрия никогда не хотела входить в противостояние с Россией, а только стремилась развивать сотрудничество.

Будапешт делает всё возможное, чтобы сохранить контакты с Москвой, несмотря на сложности, возникшие после начала специальной военной операции на Украине, заявил Орбан.

Виктор Орбан также назвал антироссийские санкции вирусом, который спровоцировал в странах ЕС инфляцию.