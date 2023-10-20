Будапешт, 20 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине вызвала беспокойство у послов стран — союзников по НАТО в Будапеште, сообщило 19 октября агентство Bloomberg

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Как рассказали журналистам в американском посольстве, дипломаты собрались для обсуждения сближения Венгрии с Россией. Присутствовали послы из стран Североатлантического альянса и глава диппредставительства Швеции, подавшей заявку на вступление в блок.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что она углубляет свои отношения с Россией», — процитировали в издании посла США в Венгрии Дэвида Прессмана.

В агентстве заявили, что венгерский премьер подрывает единство Запада, заключая с Россией соглашения с сфере энергетики.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина с Орбаном прошла 17 октября в Пекине. Премьер-министр в ходе беседы подчеркнул, что Венгрия никогда не хотела входить в противостояние с Россией, а только стремилась развивать сотрудничество. Он также заявил, что Будапешт старается сохранить контакты с Москвой, которые остались.

В западных странах стали за это критиковать венгерского лидера. В частности, премьер-министр Эстонии Каи Каллас заявила, что ей было неприятно видеть фотографии его встречи с Путиным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал её заявление лицемерием, напомнив, что муж эстонского премьера владеет компанией, которая продолжала работать с Россией, несмотря на санкции.

Путин, комментируя нападки на Орбана и обвинения его в пророссийских взглядах, подчеркнул, что это провенгреский политик. Президент отметил, что глава венгерского правительства имеет мужество защищать национальные интересы своей страны, чего лишены многие другие европейские политики. По мнению Путина, нападки на Орбана совершают те, кто ему завидует.