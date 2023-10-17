Москва, 17 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил 17 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. Целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные наилучшие контакты», — сказал Орбан.

Отношения двух стран многое потеряли после начала спецоперации России и после введения западных санкций против РФ, но Будапешт в контактах с Москвой пытается «спасти всё, что можно», отметил премьер Венгрии.

«Из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, много потерпели (ущерба — Прим. ред.). Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили. Были сложные встречи (лидеров стран — Прим. ред.), но такой сложной, как эта, ещё не было. В такой тяжёлой ситуации мы ещё никогда не находились», — отметил Орбан.

Он также выразил президенту России благодарность за то, что «Росатом» продолжает участвовать в проектах строительства АЭС в Венгрии.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин и Орбан в Пекине участвуют в мероприятиях форума КНР «Один пояс — один путь». Их встреча проходит не на полях саммита — премьер-министр Венгрии специально приехал в резиденцию президента России.

В начале встречи с Орбаном Путин отметил, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов весьма ограничены, но отношения РФ со многими странами Европы, в том числе с Венгрией, сохраняются и развиваются. Отношения Москвы и Будапешта на протяжении десятилетий строились на основе учёта интересов друг друга, подчеркнул президент России.

Владимир Путин прибыл в Китай 17 октября. В Пекине глава российского государства пробудет два дня. Президент России ранее отмечал, что идеи форума «Один пояс ― один путь» полностью соответствуют интересам России и интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.

На полях форума президент уже провёл переговоры с главой Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Также запланированы встречи с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

18 октября Путин проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудят актуальные проблемы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.