Москва, 25 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили более 145 военнослужащих, также подразделения российских войск уничтожили на данном направлении склады боеприпасов и семь единиц техники, сообщили 25 октября в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Были отражены 15 атак ВСУ, отметили в ведомстве.

«Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районах населённых пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне, 24 октября, в Министерстве обороны сообщали, что ВСУ за сутки лишились на купянском направлении почти двух рот военнослужащих, а также множества единиц техники и орудий. В частности, были уничтожены реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20, два миномётных расчета, два БТР М113 и боевая бронированная машина «Козак».

25 октября в Министерстве обороны также сообщили, что потери ВСУ на донецком направлении в минувшие сутки составили более 500 военных. Российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы трёх бригад ВСУ на территории ДНР. Силами ПВО были сбиты четыре самолёта противника, в том числе два МиГ-29 и штурмовик Су-25. Кроме того, на территории ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии ВСУ. Также 25 октября в Минобороны впервые сообщили о сбитии двух американских дальнобойных ракет ATACMS.