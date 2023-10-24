Москва, 24 октября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Практически две роты военных, а также техники и орудий лишилась украинская армия за сутки на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский пояснил, что кроме живой силы, противник потерял два БТР М113, боевую бронированную машину «Козак», один пикап. Был разбит пункт боепитания ВСУ.

Расчёты тяжёлых огнеметных систем ударили по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады в укрытиях в районе Тимковки.

Подразделения группировки войск «Запад» использовали результаты ударов авиации и огня артиллерии и отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки.

Экипажи Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и командно-наблюдательным пунктам подразделений 41-й и 43-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад, 15-го пограничного отряда и седьмого отдельного стрелкового батальона в районах Ковшаровки, Глушковки, Песчаного, Невского и Степовой Новоселовки.

Также в районах Колодезного, Лозовой и Синьковки уничтожены украинские реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», 152-мм артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчета.

Как сообщало ИА Регнум, с начала спецоперации ряды ВСУ пополнили около 10 тыс. наёмников, порядка трёх тыс. из них уже уничтожены, почти пять тыс. наёмников покинули Украину.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» теперь могут привязываться к местности и точнее бить по киевским боевикам, не выходя из машины.

Командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко заявил, что ВС РФ имеют значительное преимущество в количестве и качестве применения в спецоперации FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.