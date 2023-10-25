Москва, 25 октября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком участке фронта до 160 человек. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 октября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что бои шли в районе города Угледара, посёлка Урожайное и села Старомайорского в ДНР. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны Украины.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк и три автомобиля», — сообщил представитель Минобороны.

Накануне в Минобороны сообщили о поражении живой силы противника в районах Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР. За предшествующие сутки ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 110 бойцов и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления группировки войск «Восток» на южнодонецком участке и проверил готовность подразделений к зиме. Он заявил, что обстановка в зоне СВО указывает на постоянное сокращение возможностей противника.