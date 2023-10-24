Москва, 24 октября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 110 человек, сообщили 24 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские войска на этом направлении нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Угледара, Никольского и Новомихайловки (ДНР), отметили также в ведомстве.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 24 октября в ведомстве сообщили, что морская пехота ВСУ из-за больших потерь саботирует выполнение задачи по десантированию на левый берег Днепра. Кроме того, в Минобороны рассказали о сбитии самолёта Л-39 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области и двух самолётов МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 125 человек, за сутки были отбиты 11 атак противника, отметили в министерстве. На донецком направлении было уничтожено более 235 военнослужащих противника и склад боеприпасов, рассказали также в Минобороны.