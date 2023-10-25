Москва, 25 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации побывал на передовом пункте управления группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

По информации Минобороны, глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий ВСУ и выполнении российскими бойцами боевых задач.

Генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о выполнении поручения по формированию штатных подразделений применения беспилотников, укомплектовании их специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными дронами.

Кроме того, о своей работе доложили начальники родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы.

Шойгу в том числе проверил готовность группировки к действиям в зимних условиях, быт, обеспеченность отопительными печами, средствами обогрева военнослужащих. Он акцентировал внимание на своевременное и достаточное обеспечение новым зимним обмундированием, а также формировании дополнительного оперативного резерва зимней формы одежды и утеплённой обуви.

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Как сообщало ИА Регнум, в зону проведения спецоперации ежедневно доставляют до 15 тыс. тонн боеприпасов и топлива, рассказал Сергей Шойгу.

Положение российских войск в зоне проведения спецоперации устойчиво, заявил министр обороны 16 октября. Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение на многих участках СВО.

Президент России Владимир Путин заверил, что российские военные улучшили положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.