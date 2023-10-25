Москва, 25 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Россия получила предложения от США по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, но в них нет элементов новизны. Об этом 25 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Это так. В форме non paper, то есть в письменной форме, но в виде неофициальной памятной записки. Сейчас мы анализируем их в межведомственном формате», — сказал Рябков.

Он добавил, что в этих предложениях нет элементов новизны, там изложена известная позиция, которая просто сведена воедино.

Как отметил дипломат, США предлагают поставить на систематическую основу ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причём делать это в отрыве от всего происходящего.

По его словам, Россия к этому не готова, без изменений враждебного курса в отношении России со стороны США невозможно возвращение к диалогу по стратегической стабильности.

Рябков подчеркнул, что сейчас Москва в спокойном ключе изучает предложения и в должный момент ответит. В какой форме будет этот ответ, пока говорить преждевременно, добавил он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на американское посольство в Москве сообщил, что США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. По данным ведомства, США намерены привлечь Россию к разработке новых рамок контроля над вооружениями.

В материале отмечается, что российская сторона пока не отреагировала на это предложение. Однако в МИД России подтвердили, что идеи США по различным каналам доводятся до Москвы.