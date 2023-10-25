Москва, 25 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании единогласно одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Россия в своё время ратифицировав договор, проявила добрую волю, обозначив стремление внести свой вклад в глобальную безопасность и рассчитывая на ответственные действия.

«Но Вашингтон за столько лет — а прошло 23 года — так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность», — заключила Матвиенко на заседании.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 17 октября единогласно приняла законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ в первом чтении. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что отмена Россией ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания.

В начале октября, выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин обратил внимание на отсутствие ратификации договора о запрете ядерных испытаний Соединёнными Штатами. При этом он обратил внимание, что в военной доктрине РФ указаны две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая — ответ на удар по территории страны, вторая — если под угрозой оказывается сама государственность.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году. Документ предусматривает запрет на испытания ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в гражданских или военных целях. Договор не вступил в силу, так как не все государства его ратифицировали, в частности США.