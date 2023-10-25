Москва, 25 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Россия должна быть начеку в связи с проведением американцами подземного взрыва на испытательном полигоне в Неваде, это политический сигнал. Об этом 25 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Совета Федерации.

Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

«Это и политический сигнал, несомненно. Мы должны быть начеку», — сказал Рябков.

По его словам, российская сторона в выстраивании дальнейшей линии исходит из той позиции, которую озвучил президент Владимир Путин: если США продвинутся к началу натурных ядерных испытаний, Россия должна будет ответить зеркально.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября министерство энергетики США сообщило о проведении химических подземных испытаний на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. В ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. По утверждению американского ведомства, их провели в рамках действий США по нераспространению ядерного оружия и якобы для снижения глобальных ядерных угроз.

Это произошло в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИД подчеркнули, что отмена ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания.

Рябков ранее отмечал, что испытания на полигоне в Неваде не противоречат ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ. Он добавил, что Москва продолжит следить за развитием ситуации.