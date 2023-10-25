Москва, 25 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Если Соединённые Штаты и дальше не будут предпринимать шаги по своим обязательствам в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), то России не будет смысла в нём участвовать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Если Соединенные Штаты и дальше не будут предпринимать шаги по выполнению своих обязательств, то этот договор будет оставаться такой бутафорией, и участвовать в этой имитации дальше, конечно, России нет смысла», — заявил она.

Матвиенко добавила, что Россия выступала и выступает за создание реальной системы действующей международной безопасности, единой, неделимой для всех, на новых справедливых принципах.

«И ратифицировав в своё время договор, мы, естественно, проявили добрую волю, мы обозначили стремление внести свой вклад в глобальную безопасность. И, естественно, рассчитывали на ответственные действия в первую очередь со стороны США, но Вашингтона за столько лет — а прошло 23 года — так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность», — пояснила спикер Совфеда в ходе обсуждения закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Как передавало ИА Регнум, доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение о том, что проведённые американской стороной испытания на ядерном полигоне в Неваде могут привести к началу гонки ядерных вооружений между США и Россией. Сивко подчеркнул, что прямой конфликт двух государств неизбежно приведёт к использованию ядерного оружия и гарантированному взаимоуничтожению обеих сторон.

Эксперт при этом не исключил, что Россия и США могут начать успешные ядерные испытания, которые в итоге могут оказаться сдерживающим фактором, потому что они будут наглядным доказательством реальной перспективы взаимоуничтожения обеих стран.

Ранее американское минэнерго проинформировало, что 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия.

Ранее в этот же день Государственная дума России одобрила в третьем чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ позволил выровнять ситуацию в этом вопросе, так как теперь и Россия, и США подписанты договора, но не ратифицировали его. Он уточнил, что проведённый США на полигоне в Неваде взрыв не был ядерным.

В МИД РФ 16 октября заявили, говоря об отзыве Москвой ратификации ДВЗЯИ, что Россия не собирается проводить ядерные испытания. Цель отзыва ратификации в другом, чтобы сбалансировать ситуацию.