Москва, 20 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Проведённые американской стороной испытания на ядерном полигоне в Неваде могут привести к началу гонки ядерных вооружений между США и Россией. Такое мнение 20 октября высказал доктор военных наук Константин Сивков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Испытания в Неваде, с одной стороны, носили символический характер. В то же время произошедшее — одно из проявлений начинающейся гонки ядерных вооружений между США и РФ», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Сивко подчеркнул, что прямой конфликт двух государств неизбежно приведёт к использованию ядерного оружия и гарантированному взаимоуничтожению обеих сторон.

Эксперт при этом не исключил, что Россия и США могут начать успешные ядерные испытания, которые в итоге могут оказаться сдерживающим фактором, потому что они будут наглядным доказательством реальной перспективы взаимоуничтожения обеих стран.

По словам Сивкова, военное руководство США должно донести эту идею до американских правящих элит.

«В отличие от американских политиков-авантюристов, военное руководство США очень хорошо понимает все риски, и доказательство реальных возможностей ядерных арсеналов двух стран, в случае применения которых взаимное уничтожение гарантировано, может стать мощным сдерживающим фактором», — пояснил он.

Сивков уточнил, что, по его мнению, вопрос о ядерном оружии актуализировался на фоне роста напряжённости во всём мире и угрозы его реального применения и в том числе в конфликте на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американское минэнерго проинформировало, что 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. Ранее в этот же день Государственная дума России одобрила в третьем чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон 20 октября написал, что проведённые США испытания на ядерном полигоне могут стать причиной новой гонки вооружений. Эксперт отметил, что такие действия американской стороны «могут быть неверно истолкованы», что станет причиной эскалации межу Россией и США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее в этот же день заявил, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ позволил выровнять ситуацию в этом вопросе, так как теперь и Россия, и США подписанты договора, но не ратифицировали его. Он уточнил, что проведённый США на полигоне в Неваде взрыв не был ядерным.

В МИД РФ 16 октября заявили, говоря об отзыве Москвой ратификации ДВЗЯИ, что Россия не собирается проводить ядерные испытания. Цель отзыва ратификации в другом, чтобы сбалансировать ситуацию