Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Россия не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил 24 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

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Он подчеркнул, что Россия не видит смысла в американском проекте резолюции и не сможет его поддержать. По словам Небензи, Москва подготовила альтернативный проект.

«С тем, чтобы Совет Безопасности всё-таки смог реализовать своё предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проекта», — сказал он.

В новом проекте резолюции РФ по Ближнему Востоку содержится призыв к немедленному прекращению огня, следует из документа. Кроме того, в новом проекте осуждается нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям в Газе, содержится призыв немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора, призыв организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры, а также призыв к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 19 граждан России.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Президент назвал такие действия неприемлемыми.

Путин также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, участникам конфликта нужно думать о гражданском населении.