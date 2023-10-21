Эрбиль, Ирак, 21 октября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Два беспилотника атаковали военную базу США «Харир» в районе города Эрбиль — столицы иракского Курдистана, передал телеканал Al-Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом объявило проиранское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое запустило дроны рано утром 21 октября. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

Нападение на военных США в Ираке проиранские силы осуществили на этой неделе уже в третий раз. Так, 18 октября «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удары по «Хариру» и по другой американской базе — «Аль-Асад» в провинции Анбар.

Базу «Аль-Асад» «Исламское сопротивление» также атаковало 20 октября.

Кроме того, группировка 19 октября направила три беспилотника к американской базе «Эт-Танф» в провинции Хомс в Сирии. «Исламское сопротивление» заявило, что все три дрона достигли цели, тогда как американцы заявили, что два БПЛА уничтожили силы ПВО.

Атаки проиранского движения на американских военных участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта уже две недели — с 7 октября. ХАМАС и Армия обороны Израиля обмениваются ракетными ударами. Кроме того, Израиль планирует усилить боевые действия в рамках наземной операции.

США полностью поддерживают Израиль в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил американской президент Джо Байден, посетив Тель-Авив 19 октября.

В ряде исламских стран идут акции протеста против действий израильтян против мусульман. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 17 октября пригрозил Израилю и его союзникам тяжёлыми последствиями из-за атак на Газу.