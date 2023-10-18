Багдад, 18 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Американские военные смогли предотвратить атаку двух беспилотников на своих военнослужащих на территории Ирака. Об этом 18 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников США.

Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

Источники рассказали, что дроны были перехвачены во время попытки удара по иракской авиабазе «Аль-Асад», где находятся военные США. При этом они не уточнили, какую страну или группировку Вашингтон считает ответственной за попытку атаки.

По информации агентства, на фоне обострения палестино-израильского конфликта американские военные приведены в состояние повышенной готовности, так как предполагают, что этой ситуацией могут воспользоваться группировки, которые поддерживает Иран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном. Отмечалось, что удар был нанесён противотанковыми ракетами у населённого пункта Штула и в районе заграждения безопасности между двумя странами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло массовый ракетный удар по территории Израиля и захватило ряд населённых пунктов. ЦАХАЛ позднее освободила захваченные территории и стала наносить ответные авиаудары по сектору Газа.

По данным на 17 октября, количество погибших в секторе Газа превысило три тысячи человек, ещё 11 тысяч были ранены.