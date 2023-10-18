СМИ: США заявили о предотвращении атаки дронов на свои войска в Ираке
Reuters: США заявили о предотвращении атаки дронов на свои войска в Ираке
Багдад, 18 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Американские военные смогли предотвратить атаку двух беспилотников на своих военнослужащих на территории Ирака. Об этом 18 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников США.
Источники рассказали, что дроны были перехвачены во время попытки удара по иракской авиабазе «Аль-Асад», где находятся военные США. При этом они не уточнили, какую страну или группировку Вашингтон считает ответственной за попытку атаки.
По информации агентства, на фоне обострения палестино-израильского конфликта американские военные приведены в состояние повышенной готовности, так как предполагают, что этой ситуацией могут воспользоваться группировки, которые поддерживает Иран.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном. Отмечалось, что удар был нанесён противотанковыми ракетами у населённого пункта Штула и в районе заграждения безопасности между двумя странами.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло массовый ракетный удар по территории Израиля и захватило ряд населённых пунктов. ЦАХАЛ позднее освободила захваченные территории и стала наносить ответные авиаудары по сектору Газа.
По данным на 17 октября, количество погибших в секторе Газа превысило три тысячи человек, ещё 11 тысяч были ранены.