Хомс, Сирия, 19 октября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Три дрона атаковали 19 октября американскую военную базу Эт-Танф в сирийской провинции Хомс, передал телеканал Al-Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум

Об атаке на американцев сообщили члены «Исламского сопротивление Ирака».

«Наши борцы за веру атаковали при помощи трёх беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей», — сообщила группировка.

В организацию входят шиитские вооруженные формирования.

Со своей стороны телеканал Al Jazeera сообщил, что цели достиг только один беспилотник, а два других уничтожили силы ПВО возглавляемой США коалиции.

Также телеканал сообщил, что беспилотники нанесли удар по газовому месторождению «Коноко» в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Возле границы с Ираком прогремели пять взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, в Пентагоне 18 октября заявили, что утром силы антитеррористической коалиции уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону американской авиабазы «Аль-Асад».

Из американских военных никто не пострадал. Военные не пояснили, кто запускал БПЛА, но отметили, что ожидают усиления активности проиранских шиитских групп на фоне обострения палестино-израильского конфликта.