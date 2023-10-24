Москва, 24 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении за сутки более 235 военных, сообщил 24 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки потери противника составили более 235-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов 93 механизированной бригады.

Днём ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев информировал, что ВСУ потеряли за сутки до 285 военных убитыми и ранеными на донецком направлении. Также были уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина «Кирпи» в районе Артёмовска.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли четыре миномёта калибра 120 мм. Кроме того, сбито три беспилотных летательных аппарата и перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS.

Советник главы ДНР Ян Гагин 23 октября сообщил, что украинская армия за последние две-три недели понесла многотысячные потери. По его словам, потери киевского режима в технике составляют сотни единиц, а запасы поставленного Западом вооружения начинают иссякать.

Официальный представитель Минобороны РФ 22 октября сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 550 военных. ВС России нанесли удары по позициям противника у Весёлого, Николаевки, Красного, Курдюмовки и Васюковки в ДНР.